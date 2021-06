Milano: Comune firma due nuovi patti con le scuole "Ciresola" e "Sottocorno" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la firma di questo patto di collaborazione - dichiara l'assessora Laura Galimberti - si fa concreta la logica delle scuole aperte alla città. Una compenetrazione che deve funzionare anche al contrario: in questo caso, infatti, sarà il quartiere a offrire ai bambini e alle bambine dell'Istituto Ciresola uno spazio per implementare l'outdoor education, pratica fondamentale su cui vogliamo puntare molto, soprattutto in questo periodo complesso". Nel Parchetto Piccola Goccia saranno realizzate attività didattiche e di socialità, all'aria aperta, destinate agli alunni e alle alunne della scuola primaria Ciresola. Il parco, vera risorsa di tutto il quartiere, sarà collegato alla scuola da un percorso creativo e al resto del quartiere e sarà completamente accessibile, con cartelli multilingue. Hanno sottoscritto il Patto di collaborazione: Scuola Primaria IC Ciresola (via Venini) Associazione Fas, Associazione Reteambiente Circolo Legambiente, Associazioni Genitori Ets. Il parchetto "Piccola Goccia" è stato realizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo tramite Associazione Labsus - Laboratorio per la Sussidiarietà e da Italia Nostra Onlus - Centro di Forestazione Urbana. Per quanto riguarda il patto Play Street Monte Piana - Ic Sottocorno, invece, la strada chiusa in occasione della fine della scuola è una prima sperimentazione, riuscita, di come gli spazi urbani possano essere destinati ad un uso condiviso e nuovo da parte dei più piccoli. Hanno sottoscritto il Patto di collaborazione l'Istituto comprensivo "Pasquale Sottocorno", l'Associazione verdeFestival, Associazione È-Vento, Associazione Vivi Rogoredo, Associazione Primavera 2005, Associazione "Un libro in movimento". La realizzazione del murales è stata possibile grazie al supporto della Fondazione Pasquinelli che ha donato le risorse necessarie alla Associazione "Un libro in movimento" e di Cities4CSR. Il Patto di Collaborazione è stato infine possibile grazie ad un accordo stipulato tra Comune di Milano e Arup Spa che ha portato alla sperimentazione della Play Street. (Com)