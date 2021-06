Transazione ecologica: Gava, grazie a Cingolani per deleghe, al lavoro per risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il ministro Roberto Cingolani per le deleghe che mi ha attribuito. Con sempre maggiore impegno mi occuperò di economia circolare, di ciclo dei rifiuti, di agricoltura sostenibile e dell’efficientamento energetico pubblico e privato, monitoraggio ambientale, contratti di filiera e riconversione sostenibile, rappresenterò il ministero della Transizione ecologica nel comitato per le Politiche dello spazio e della Ricerca aereospaziale, nel comitato interministeriale per la Programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess). La nostra missione è quella di attuare il Pnrr con le sue ingenti risorse puntando su una gestione industriale del ciclo dei rifiuti su un piano nazionale per nuovi impianti, sul nuovo paradigma economico circolare, l’estensione e la semplificazione del superbonus. La transizione ecologica è una delle sfide più importanti che ci troviamo davanti come Paese, come continente e, più in generale, come società evolute. Noi accettiamo la sfida". Lo afferma in una nota il sottosegretario alla Transizione Ecologica, Vannia Gava, deputata della Lega. (Com)