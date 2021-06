Sicurezza: Molteni, oggi incontro con comparto vigilanza privata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno, ha dichiarato: "Oggi abbiamo riservato attenzione al comparto della vigilanza privata. Un momento di confronto e dialogo in un'interlocuzione positiva al fine di trovare soluzioni condivise con le associazioni datoriali. Stiamo stilando - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - un elenco di interventi necessari per garantire tutele, formazione professionale e competenze ad un settore al quale vanno riconosciute garanzie e diritti. La settimana prossima incontreremo le rappresentanze sindacali. Le guardie particolari giurate sono uomini e donne che indossano una divisa e meritano il nostro rispetto perché svolgono un lavoro delicato, al quale va riconosciuta dignità. Anche in tempo di Covid hanno svolto un ruolo importante per la tenuta sociale del Paese". Molteni ha parlato alla conclusione della riunione alla quale hanno partecipato le associazioni: Federsicurezza-Confcommercio, Assiv, Alleanza delle cooperative italiane Legacoop, Confcooperative, Agct e la Confesercenti/Assovalori. (Com)