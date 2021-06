Bosnia: Commissione Ue su sentenza Mladic, "non ci può essere impunità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci può essere impunità per i crimini di guerra e contro l'umanità: è questo il commento della Commissione europea alla sentenza d'appello dell'Aia che oggi ha confermato la condanna all'ergastolo per Ratko Mladic. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", la Commissione ha osservato che la sentenza definitiva del Meccanismo residuale dei tribunali penali dell'Aia pone fine a un processo chiave nella recente storia europea per crimini di guerra, incluso il genocidio, che ha avuto luogo in Bosnia Erzegovina. L'Ue, secondo quanto riporta l'emittente, si aspetta che tutti gli attori politici in Bosnia Erzegovina e nei Balcani occidentali dimostrino piena cooperazione con i tribunali internazionali, rispettino le loro decisioni e riconoscano la loro indipendenza e imparzialità. La negazione del genocidio, il revisionismo e la glorificazione dei criminali di guerra contraddicono i valori europei più basilari secondo la Commissione. (segue) (Beb)