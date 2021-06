Bosnia: Commissione Ue su sentenza Mladic, "non ci può essere impunità" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione odierna è secondo Bruxelles un'opportunità per i leader della Bosnia Erzegovina e della regione di assumere un ruolo guida nell'onorare le vittime e promuovere un ambiente favorevole alla riconciliazione al fine di superare l'eredità della guerra e costruire una pace duratura. Questa, prosegue la Commissione, è una precondizione per la stabilità e la sicurezza della Bosnia Erzegovina e la base per il suo cammino verso l'Ue, ed è anche tra le 14 priorità chiave tracciate dalla Commissione stessa riguardo alla domanda di adesione all'Ue della Bosnia Erzegovina. I tribunali internazionali e nazionali in Bosnia Erzegovina e nei Paesi vicini, concludono da Bruxelles, devono continuare la loro missione di fornire giustizia a tutte le vittime di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, nonché ai membri delle loro famiglie. Non ci può essere impunità, sottolinea la Commissione europea. (Beb)