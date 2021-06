Iran: Banca mondiale, nel 2021 prevista crescita del 2,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021, l’Iran dovrebbe registrare una crescita della propria economia del 2,1 per cento, in rialzo rispetto all’1,7 per cento del 2020 e della contrazione del 6,8 per cento del 2019. È quanto emerge dalle stime del rapporto sulle Prospettive economiche globale pubblicato oggi dalla Banca mondiale. Nel rapporto, la Banca mondiale ha rivisto al rialzo dello 0,6 per cento le stime per il 2021 rispetto al rapport pubblicato in gennaio. L'economia iraniana registrerà un ulteriore rialzo nel 2022, quando il tasso di crescita si attesterà al 2,2 per cento, sottolinea la Banca mondiale, che ha rivisto al rialzo dello 0,5 per cento le proiezioni di crescita dell'economia della Repubblica islamica per il prossimo anno rispetto al rapporto pubblicato lo scorso gennaio. Secondo la Banca mondiale, l'Iran ha evitato una contrazione prevista nell'anno fiscale 2020/21, conclusosi a marzo, grazie ad una ripresa dell’economia petrolifera e non petrolifera nel secondo semestre dell'anno, beneficiando da un lato dell’aumento dei prezzi del petrolio e dall’altro dal deprezzamento della valuta. (Nys)