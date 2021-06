Bielorussia: Borrell, prendere in considerazione idea conferenza internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna prendere in considerazione l'idea di convocare una conferenza internazionale sulla Bielorussia e sostenere le forze democratiche. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nel dibattito in plenaria sulla Bielorussia. "Non c'è dubbio sul fatto che la repressione si sia intensificata in Bielorussia", ha detto. "Sono d'accordo con voi (i deputati in aula) sul fatto che siamo di fronte a un dittatore, sono d'accordo con tutti voi sul fatto che ha il sostegno della Russia e sono d'accordo con voi sul fatto che dobbiamo continuare a fare pressione utilizzando tutti gli strumenti del nostro arsenale per sostenere la società civile bielorussa", ha aggiunto. (segue) (Beb)