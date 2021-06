Speciale infrastrutture: Raggi inaugura nuovo ponte ciclopedonale a Saxa Rubra, "era atteso dal 2005"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ponte ciclopedonale lungo circa 30 metri in legno lamellare mette in comunicazione ora la pista ciclabile di via di Quarto Peperino, che fa parte delle opere secondarie realizzate dal Consorzio Quarto Peperino nell'ambito della convenzione urbanistica G3 "Grottaperfetta" sottoscritta nel 2005, e la pista ciclabile realizzata nell'ambito della lottizzazione denominata "Saxa Rubra". "Il nuovo ponte ciclopedonale consentirà ai ciclisti di percorrere in sicurezza la pista di via di Quarto Peperino e l'altro percorso ciclabile che scende verso il fiume Tevere. Diamo ai cittadini ed a residenti di questa zona una reale alternativa all'auto privata", ha spiegato l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo. "Stiamo seguendo l'iter urbanistico questa convenzione, grazie al lavoro degli uffici, che ci permette di consegnare ai cittadini un nuovo tassello a cui ne seguiranno altri tra cui i parchi a ridosso della pista ciclabile", ha sottolineato l'assessore all'urbanistica Luca Montuori. (Com)