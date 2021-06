Afghanistan: Guerini, non abbandoneremo personale civile e collaboratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non abbandoneremo il personale civile afgano che ha collaborato con il contingente italiano ad Herat, né le loro famiglie: circa 270 unità sono già state identificate, e proseguono gli accertamenti su altri 400. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, da Herat dove oggi ha partecipato alla cerimonia per la conclusione della presenza militare italiana in Afghanistan nel quadro della missione Nato Resolute Support, che ha preso il via il primo gennaio 2015, al termine della missione Isaf (International Security Assistance Force). Il ministro Guerini ha sottolineato che i collaboratori civili afgani e le loro famiglie “saranno trasferiti in Italia a partire da metà giugno”. (Ems)