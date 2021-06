Francia: fonti stampa, i due arrestati per schiaffo a Macron sono "gilet gialli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due uomini arrestati per lo schiaffo al presidente francese Emmanuel Macron apparterrebbero al movimento dei gilet gialli. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", spiegando che l'autore del gesto, Damien T., è stato fermato insieme a Arthur C. nel dipartimento del Drome. I due sono sospettati di aver partecipato ad una manifestazione dei gilet gialli che si è tenuta poco prima dell'episodio, al quale hanno partecipato 25 persone. Entrambi sono nati nel 1992 e sono sconosciuti all'intelligence francese. Secondo una fonte informata cita da "Le Figaro", i due si sono presentati come gilet gialli. (Frp)