Lavoro: Orlando, prolungamento selettivo blocco licenziamenti? Serve consenso maggioranza

- Sul prolungamento selettivo per il blocco dei licenziamenti "quanti più strumenti consentono di modulare questo passaggio, meglio è, ma per farlo occorre avere consenso nella maggioranza". Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo in streaming su "La Stampa". Se su questo c’è "tattica politica non è buono", ha aggiunto in merito ad alcune polemiche nella maggioranza stessa. Io ho sempre pensato he più strumenti ci sono meglio è. A questo punto credo si tratti di attendere il confronto fra forze politiche e sindacati. Se maturerà una volontà politica per costruire strumenti in più è positivo altrimenti gestiremo questo passaggio" successivo allo stop al blocco dei licenziamenti "con gli strumenti che abbiamo", ha spiegato. (Rin)