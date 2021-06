Camera: domani audizioni su carriera e meriti personale militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 9 giugno, alle 13, la commissione Difesa della Camera svolge le audizioni, in videoconferenza, di rappresentanti della direzione generale per il Personale militare (Persomil) nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge recante "Modifiche agli articoli 1058 e 1462 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di documentazione dei giudizi di idoneità all'avanzamento e di attribuzione del punteggio di merito nonché di conferimento di encomi ed elogi". L'appuntamento - si legge in una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)