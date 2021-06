Scozia: premier Sturgeon, vaccinazione Covid per fascia 12-15 anni inizierà prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra scozzese Nicola Sturgeon ha annunciato che la vaccinazione della fascia tra i 12 e i 15 anni di età contro il Covid 19 inizierà "il prima possibile", se gli esperti lo raccomanderanno. Il vaccino Pfizer è stato approvato la scorsa settimana dall'Mhra, l'agenzia del farmaco britannica, per l'utilizzo nella fascia di età indicata, e il governo scozzese sta attendendo il responso del Comitato congiunto su vaccinazione e immunizzazione (Jcvi) sulla possibilità di procedere con la vaccinazione dei minori tra i 12 e i 15 anni di età. Sturgeon ha affermato che il focus della campagna vaccinale rimarrà la vaccinazione di tutti gli adulti, ma ha anche confermato al parlamento di Holyrood che il governo si muoverà "il più velocemente possibile" per applicare il consiglio del comitato scientifico, se questo sarà in favore della vaccinazione. (segue) (Rel)