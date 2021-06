Spagna: governo approva programma "Garanzia giovani plus" da 5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha approvato oggi il piano "Garanzia giovani plus" con una dotazione di 5 miliardi di euro tra il 2021 ed il 2027 con l'obiettivo di dare risposte ad uno dei problemi più gravi del Paese. Il piano, costituito da 85 pagine, comprende 69 misure destinate a ridurre le cifre di disoccupazione giovanile che attualmente raggiunge il 37,7 per cento per gli under 25. La ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, ha spiegato che si tratta di una "sfida enorme" che sarà messa in campo con le 17 comunità autonome del Paese, i sindacati e le organizzazioni imprenditoriali. Gli assi del piano sono: orientamento, formazione, opportunità di lavoro, pari opportunità nell'accesso al lavoro, imprenditorialità e miglioramento del quadro istituzionale. Il governo ha evidenziato che l'obiettivo principale di questo piano è incorporare i giovani al mercato del lavoro nelle migliori condizioni possibili. "Non possono essere pagati 430 euro al mese come sta succedendo", ha dichiarato la ministra del Lavoro, aggiungendo che le attuali condizioni di lavoro hanno generato un "forte scoraggiamento" nella ricerca del lavoro da parte dei giovani. Per incoraggiare l'imprenditorialità "Garanzia giovani plus" prevede azioni mirata per la rigenerazione di aree rurali e urbane in cui i giovani possono dispiegare progetti imprenditoriali per il futuro. "Per fare questo effettueremo la facilitazione di microcrediti per incoraggiare la creazione di imprese, con consulenze e consigli personalizzati e un dispiegamento di risorse pubbliche", ha assicurato la ministra del Lavoro. (Spm)