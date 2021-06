Camera: domani audizioni su lavoro femminile in agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 9 giugno, alle ore 13.30, la commissione Agricoltura della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane - Coordinamento pesca (Agci Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopesca e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca), Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (Anapi Pesca), Uecoop, Federpesca, Impresa Pesca–Coldiretti e Unci agroalimentare – Dipartimento pesca Associazione mediterranea acquacoltori (Ama), Associazione piscicoltori italiani (Api), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)