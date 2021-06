Bosnia: Mladic condannato in appello all'ergastolo da Corte dell'Aia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex generale serbo bosniaco Ratko Mladic è stato condannato in appello dal Meccanismo residuale dell'Aia all'ergastolo. Mladic si è presentato in aula nonostante i problemi di salute che erano stati menzionati in precedenza dalla difesa e dal figlio Darko. La Corte ha rigettato i ricorsi della difesa di Mladic secondo cui la sentenza di primo grado avrebbe presentato degli errori quando ha concluso che esisteva un'impresa criminale congiunta. La Corte d'appello ha stabilito che non sono stati commessi errori nel valutare le prove in primo grado. Anche in merito all'appello di Mladic per il diritto a un processo equo, la presidente della Corte d'appello ha affermato che il collegio, con il parere dissenziente di un giudice, ha respinto i motivi del ricorso. La Corte d'appello ha rilevato inoltre che Mladic non ha dimostrato che il Consiglio giudicante di primo grado abbia commesso un errore nel non trattare Sarajevo come una città difesa. La Corte d'appello ha ritenuto che la Camera di primo grado non avesse commesso errori nel ritenere che lo scopo dell'assedio di Sarajevo fosse quello di terrorizzare la popolazione di quella città. (segue) (Seb)