Bosnia: Mladic condannato in appello all'ergastolo da Corte dell'Aia (2)

- L'ex generale serbo bosniaco era già stato condannato in primo grado all'ergastolo per crimini di guerra e contro l'umanità. Sia l'accusa che la difesa hanno impugnato la sentenza di primo grado chiedendo l'avvio di un processo in appello. La Corte di secondo grado poteva confermare integralmente la sentenza di primo grado, emendarla in alcune parti o nella sentenza, oppure annullarla in toto e disporre un nuovo processo. La prima sentenza motivava la condanna all'ergastolo con il fatto che Mladic ha "contribuito in modo significativo alla perpetrazione del genocidio di Srebrenica e di altri crimini di guerra commessi sul territorio della Bosnia Erzegovina". Mladic è stato condannato in primo grado per 10 degli 11 capi d'accusa presentati, mentre non è stato ritenuto colpevole di genocidio nei comuni di Foca, Kljuc, Kotor-Varos, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica. La pubblica accusa ha presentato ricorso contro la decisione di non inserire questo ultimo capo d'accusa nella sentenza conclusiva del processo, mentre la difesa chiede che il processo a Mladic sia riavviato ex novo. (segue) (Seb)