Bosnia: Mladic condannato in appello all'ergastolo da Corte dell'Aia (3)

- Il processo di primo grado a Mladic è stato avviato nel maggio 2012 e si è concluso il 15 dicembre 2016. L'ex generale è stato arrestato nel maggio 2011, dopo 12 anni di latitanza, a Lazarevo, in Serbia. Il 25 luglio 1995 la Procura dell'Aia ha presentato il primo atto d'accusa contro Ratko Mladic, insieme a quello nei confronti dell'allora presidente della Repubblica Srpska, Radovan Karadzic. L'atto d'accusa è stato ampliato più volte ed è stato infine definito nel 2002. Dal momento che Mladic e Karadzic sono stati arrestati a tre anni di distanza e il loro processo è iniziato in periodi diversi, le accuse contro di loro sono state separate e sono stati allestiti dei procedimenti separati. Durante il processo Mladic ha negato la sua colpevolezza e ha cercato di contestare le accuse e le testimonianze con una squadra di avvocati difensori. In un intervento per l'emittente radiofonica bosniaca "BH Radio 1", il procuratore capo del Meccanismo dell'Aia, Serge Brammertz, ha dichiarato nelle scorse ore di aspettarsi una conferma della sentenza di ergastolo emessa in primo grado. "Siamo ottimisti sul fatto di essere riusciti a convincere i giudici della Camera d'appello a confermare il verdetto di primo grado", ha detto Brammertz aggiungendo che anche dopo il verdetto rimarrà il problema creato dai "tentativi di contestare i fatti provati dal tribunale e relativizzare i crimini". La glorificazione dei criminali di guerra, ha detto Brammertz, e la negazione del genocidio nella regione dei Balcani occidentali "è ora più presente di quanto non fosse dieci anni fa". (segue) (Seb)