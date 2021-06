Bosnia: Mladic condannato in appello all'ergastolo da Corte dell'Aia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore ha aggiunto che intende "mettere in guardia il Consiglio di sicurezza dell'Onu" su questo pericolo nel suo prossimo rapporto. L'irresponsabilità di alcuni politici, ha osservato Brammertz, "non dovrebbe essere tollerata quando questi affermano che nessun genocidio è stato commesso a Srebrenica". Il termine "genocidio" per i fatti di Srebrenica è stato oggetto di numerosi contrasti negli ultimi anni proprio in sede di Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'8 luglio del 2015 una bozza di risoluzione preparata dal Regno Unito mirava a far riconoscere a livello internazionale il termine "genocidio" per i fatti di Srebrenica. La bozza, presentata al Consiglio di sicurezza dell'Onu, non è stata approvata a causa del veto posto dalla Russia. Senza il veto il testo sarebbe passato con 10 voti a favore su 15. Quattro Paesi si sono astenuti, ovvero Cina, Venezuela, Angola e Nigeria. L'allora ambasciatore russo presso le Nazioni Unite, Vitaljij Curkin, ha dichiarato nel corso della seduta che la Russia è contraria al documento in quanto porterebbe soltanto ad un aumento delle tensioni nei Balcani. La Russia, ha concluso, desiderava un documento equilibrato ma le proposte di Mosca sono state ignorate. Gli ambasciatori dei quattro Paesi astenuti hanno dichiarato che il documento presentato non porta in alcun modo alla riconciliazione. L'allora premiere attuale capo dello Stato serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato, nei giorni precedenti alla votazione del Consiglio di sicurezza Onu, che la risoluzione preparata dal Regno Unito su Srebrenica "avrà un impatto sulla regione", al di là del fatto che possa essere approvata o no. (segue) (Seb)