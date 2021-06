Bosnia: Mladic condannato in appello all'ergastolo da Corte dell'Aia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha inviato alla fine di giugno del 2015 una missiva ai membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite circa la risoluzione di Srebrenica annunciata dal Regno Unito. Nella lettera veniva sottolineato che la Serbia rispetta tutte le vittime dei conflitti avvenuti nella ex Jugoslavia. Belgrado, si leggeva ancora, è profondamente convinta che i ricordi, come pure le attività mirate a far sì che non si dimentichi il passato, debbano essere svolti esclusivamente in funzione della riconciliazione e della promozione della cooperazione regionale. La Serbia, si leggeva in un passaggio della lettera, non capisce il senso né l'obiettivo della risoluzione su Srebrenica, che andrebbe ad influire negativamente sulla stabilità regionale ma anche sui rapporti politici all'interno della Serbia. L'eredità del passato, si leggeva ancora, non deve essere da ostacolo per il futuro insieme dei Paesi della regione. Il Centro memoriale di Srebrenica, in Bosnia Erzegovina, ha pubblicato il primo marzo una raccolta di documenti denominati Trascrizioni del genocidio. I documenti indicano l'esistenza di piani delle autorità serbo-bosniache per dividere la Bosnia Erzegovina e commettere atti di pulizia etnica. La raccolta, disponibile in formato online tramite un'apposita applicazione, è un insieme di trascrizioni delle sedute del Parlamento della Repubblica Srpska dal 1991 al 1996. (segue) (Seb)