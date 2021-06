Bosnia: Mladic condannato in appello all'ergastolo da Corte dell'Aia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione afferma che gli obiettivi sono la demarcazione dello Stato rispetto alle altre due comunità etniche, la creazione di un corridoio tra la regione della Semberija e la Krajina bosniaca, l'istituzione di un corridoio nella valle del fiume Drina, l'eliminazione della Drina come confine "tra gli Stati serbi", la creazione di confini sui fiumi Una e Neretva, la divisione della città di Sarajevo in parti serbe e musulmane e l'accesso della Repubblica Srpska al mare. Secondo il documento, nel corso della discussione il generale Ratko Mladic avvertì i presenti che il raggiungimento di questi obiettivi non sarebbe stato possibile senza commettere un genocidio. "Non possiamo pulire, né possiamo usare il setaccio per fare in modo che solo i serbi rimangano e che gli altri se ne vadano. Non è così, non so come (Momcilo) Krajisnik e (Radovan) Karadzic lo spiegheranno al mondo. Gente, questo è genocidio", ha dichiarato allora Mladic secondo i documenti. (Seb)