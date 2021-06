America latina e Caraibi: Banca mondiale, crescita Pil al 5,2 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale (Bm) ha aggiornato al 5,2 per cento le sue previsioni per la crescita economica dell'America latina e Caraibi, 1,4 punti percentuali in più rispetto al rapporto precedente, pubblicato a gennaio. Un dato, segnala la Bm nel rapporto "Prospettive economiche globali" pubblicato oggi, che non basta a bilanciare il crollo del 6,5 per cento del prodotto interno lordo che la regione ha sofferto nel 2020. Di fatto, nonostante una revisione al rialzo dei pronostici, l'America latina e i Caraibi - assieme a Medio Oriente e Africa del Nord - è tra le grandi aree "il cui pil reale del 2021 dovrebbe essere inferiore a quello del 2019". L'impulso alla ripresa è soprattutto dato dall'avvio delle campagne vaccinali e il progressivo indebolimento delle misure di restrizione per il controllo dei contagi da nuovo coronavirus. A compensare gli effetti benefici della politica di incentivi fiscali promossa dall'amministrazione Usa di Joe Biden, ci sono diversi rischi: l'attesa per una maggiore diffusione di nuove ondate e varianti del virus, la possibile marcia irregolare nella somministrazione dei vaccini, i diversi focolai di proteste sparsi in diversi punti della regione. (segue) (Nys)