America latina e Caraibi: Banca mondiale, crescita Pil al 5,2 per cento nel 2021 (2)

- Per il 2022 si prevede un rimbalzo al 2,9 per cento, appena sopra il 2,8 ipotizzato a gennaio. All'interno della macroregione, il Sudamerica (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù e Uruguay) dovrebbe essere quello con le prospettive più rosee, il 5,2 per cento, con 1,4 punti percentuali in più rispetto alle attese. Segue l'America centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama) con +4,8 per cento (+1,2 per cento su gennaio) e la regione dei Caraibi, 4,7 per cento (+0,3 per cento). Nel 2021 inoltre, il consumo privato dovrebbe cresce del 5,3 per cento, e dell'8,8 per cento il valore totale degli investimenti. La regione potrebbe veder crescere le esportazioni del 7,3 per cento e aumentare l'import del 9,7 per cento. (segue) (Nys)