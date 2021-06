America latina e Caraibi: Banca mondiale, crescita Pil al 5,2 per cento nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello globale la Banca mondiale stima una crescita del 2021 al 5,6 per cento, 1,5 punti percentuali in più rispetto al rapporto precedente. "L'economia globale è destinata ad espandersi del 5,6 per cento nel 2021", si legge nel rapporto, che definisce tale rimbalzo come il più forte post-recessione negli ultimi 80 anni. "Questa ripresa è irregolare e riflette in gran parte forti rimbalzi in alcune importanti economie", si legge ancora. La Banca mondiale ha notato che molte nazioni in via di sviluppo stanno ancora affrontando difficoltà, poiché si stanno impegnando per superare le conseguenze della pandemia. La Banca mondiale prevede che la crescita economica globale raggiungerà il 4,3 per cento nel 2022, 0,5 punti percentuali in più rispetto al rapporto di gennaio. (Nys)