Difesa: viceministro Esteri russo Grushko, Mosca non rifiuta dialogo con Nato ma chiede agenda positiva

- La Federazione Russa non rifiuta il dialogo con la Nato, ma non c'è ancora un'agenda positiva per il Consiglio Russia-Nato. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo, Aleksandr Grushko. "Non rifiutiamo il dialogo. Ma non è ancora realistico parlare di tenere una riunione del Consiglio Russia-Nato. Non c'è un'agenda positiva", ha dichiarato il viceministro russo all'agenzia di stampa "Interfax". In precedenza, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che l'Alleanza è in contatto con la Federazione Russa sulla questione della convocazione del Consiglio Nato-Russia, ma che non ha ancora avuto una risposta affermativa. (Rum)