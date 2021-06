Lavoro: Orlando: Draghi condivide preoccupazione per possibili tensioni sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La preoccupazione di eventuali tensioni sociali a causa dello stop al blocco dei licenziamenti "è anche del presidente Draghi. Nessuno pensa che il problema non esista, ma il punto è come lo si affronta". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo in streaming su "La Stampa". Dunque "più cautela e strumenti si hanno, meno rischi si corrono. Credo ci sia la voglia delle aziende di assumere, ma c’è una fascia generazionale che rischia di uscire dal lavoro ed aree più in sofferenza", ha aggiunto. (Rin)