Afghanistan: Guerini, non torni ad essere porto sicuro per terrorismo internazionale

- L'Afghanistan non deve tornare ad essere un porto sicuro per il terrorismo internazionale: bisogna continuare a rafforzare il Paese anche nell’ottica dell’addestramento delle forze di sicurezza afgane, per non sprecare i risultati raggiunti negli ultimi 20 anni. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, da Herat dove oggi ha partecipato alla cerimonia per la conclusione della presenza militare italiana in Afghanistan nel quadro della missione Nato Resolute Support, che ha preso il via il primo gennaio 2015, al termine della missione Isaf (International Security Assistance Force). (Ems)