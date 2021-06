Camera: domani audizioni su fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 9 giugno, la commissione Attività produttive, nell'ambito della discussione della risoluzione recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno, svolge in videoconferenza l'audizione dei seguenti rappresentanti: ore 14 Italgas; ore 14.30 Snam. L'appuntamento - si legge in una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)