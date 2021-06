Difesa: Mulè visita sede Cy4gate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, ha visitato oggi la sede di Cy4gate, società del gruppo Elettronica specializzata in Cyber intelligence e Cyber security. Ad accoglierlo l'amministratore delegato, Emanuele Galtieri, che ha presentato tecnologie e prodotti, sistemi e servizi offerti e le collaborazioni in atto con le Forze armate. A margine dell'incontro, il Sottosegretario Mulè, delegato dal Ministro Lorenzo Guerini in materia Cyber, ha evidenziato "l'importanza di un settore strategico e di grande interesse per il Paese, sul quale il governo sta portando avanti studi per raggiungere presto i più alti livelli di sicurezza e protezione". "In Italia abbiamo aziende altamente specializzate in grado di esprimere elevatissime capacità. Sono un importante volano di sviluppo e rilancio dell'economia nazionale", ha detto Mulè, sottolineando che "nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sono previsti importanti investimenti in ambito Cyber. Si tratta di un'occasione unica che dobbiamo sfruttare al massimo coinvolgendo le nostre migliori eccellenze".(com)