Cina-Italia: inaugurata a Shanghai mostra di Pistoletto organizzata da consolato e Istituto di cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata oggi presso lo Shanghai Minsheng Art Museum, alla presenza dell'ambasciatore d'Italia Luca Ferrari e del console generale Michele Cecchi, la mostra di Michelangelo Pistoletto, dal titolo "La formula della vita". Organizzata dal consolato generale d'Italia, dall'Istituto italiano di cultura di Shanghai, dallo Shanghai Minsheng Art Museum, in collaborazione con Galleria Continua, in occasione della celebrazione del 75esimo anniversario della proclamazione della Repubblica italiana, la mostra rappresenta una prima assoluta a Shanghai delle opere di uno degli artisti contemporanei italiani più importanti e testimonia il grande interesse del pubblico cinese – e in particolare quello shanghainese – anche per le più moderne declinazioni dell'arte e della cultura italiane, arricchendo il vasto percorso di eventi che porteranno al prossimo Anno della cultura e del turismo Italia-Cina. (segue) (Cip)