Cina-Italia: inaugurata a Shanghai mostra di Pistoletto organizzata da consolato e Istituto di cultura (2)

- Nel corso del suo intervento, l'ambasciatore Ferrari ha sottolineato come "proprio per l'alto valore simbolico della cultura come momento di scambio e di apertura, abbiamo deciso di celebrare questo anniversario con un'importante iniziativa culturale. Con la mostra di Pistoletto portiamo in Cina un riconosciuto talento dell'arte contemporanea italiana, arricchendo ulteriormente il palinsesto di attività previste per la 'Road to 2022'". Il console generale Cecchi, introducendo la mostra, ha sottolineato che "per noi italiani l'arte e la cultura sono i migliori veicoli dei nostri valori, dello spirito profuso dai padri fondatori nella costituzione del 1946 e anche per questo abbiamo lavorato per portare qui una prima assoluta di Michelangelo Pistoletto". La mostra, curata dallo stesso artista, espone una nuova versione di una delle sue opere più famose: il Terzo Paradiso, la riconfigurazione del segno matematico d'infinito, come simbolo della creazione. Altre opere in esposizione ripercorrono parte della sua lunga carriera di artista: la rotazione dei corpi, il metrocubo d'infinito e i quadri specchianti. (Cip)