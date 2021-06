Cinema: Zingaretti, nel Lazio nuovo bando da 5 milioni per coproduzioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il nuovo avviso "Lazio Cinema International" per supportare le coproduzioni cinematografiche internazionali che vedono la compartecipazione delle imprese dell’audiovisivo laziali. "Con uno stanziamento totale di 5 milioni di euro la Regione Lazio riconferma il suo impegno a favore del settore del cinema e dell’audiovisivo per promuovere le imprese di produzione cinematografica e tutto l’indotto importante dei lavori del cinema, anche grazie a una più intensa collaborazione con i produttori esteri e una maggiore visibilità internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio". Lo annuncia in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Dopo la pandemia, che ha duramente colpito il settore cinematografico e anche del turismo, vogliamo rilanciare in particolare i luoghi di pregio artistico e culturale e quindi la competitività del settore turistico della nostra regione”, conclude il governatore. (segue) (Com)