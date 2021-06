Cinema: Zingaretti, nel Lazio nuovo bando da 5 milioni per coproduzioni internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giunto alla quinta annualità, con uno stanziamento complessivo di 43.817.534 euro da risorse Por Fesr, "Lazio cinema international" ha sostenuto in questi anni importanti pellicole girate nelle location del Lazio, meravigliosi set naturali sempre più ricercati da grandi registi e interpreti di livello internazionale. Sono 116 coproduzioni, tra case cinematografiche del Lazio in partnership con aziende audiovisive straniere, finanziate dalla Regione Lazio: lungometraggi, fiction, documentari e film di animazione che hanno vinto 168 premi tra festival nazionali e internazionali e ottenuto 234 nomination. Tra questi, “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli vincitrice di ben tre statuette agli ultimi David di Donatello: come miglior produttore, miglior compositore e miglior costumista. Ma anche “Favolacce” di Fabio e Damiano D’Innocenzo, coproduzione italo-elvetica promossa da Pepito Produzioni. Ma di questi anni ricordiamo anche coproduzioni come “Pinocchio” e “Dogman” di Matteo Garrone e abbiamo sostenuto opere di altri grandi artisti e registi del calibro di Paolo Sorrentino, Isabella Rossellini, Kim Rossi Stuart, Gigi Proietti, Michele Placido e Roberto Benigni. (segue) (Com)