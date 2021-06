Cinema: Zingaretti, nel Lazio nuovo bando da 5 milioni per coproduzioni internazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai lungometraggi ai documentari, sono ammesse al bando “Lazio Cinema International” le opere audiovisive italiane realizzate in coproduzione internazionale o in regime di compartecipazione internazionale da parte di PMI regolarmente iscritte al Registro delle Imprese. I destinatari dell’Avviso devono essere inoltre coproduttori indipendenti titolari almeno in parte dei diritti d’autore sull’opera audiovisiva presentata, operare esclusivamente o prevalentemente nel settore cinema e televisione e avere un patrimonio netto pari o superiore a 40 mila euro. È possibile, infine, presentare una sola opera audiovisiva in forma singola o aggregata. L’avviso ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di Euro di cui la metà (2,5 milioni) sono riservati alle Opere Audiovisive di Interesse Regionale. L’Aiuto previsto dall’Avviso è un contributo a fondo perduto commisurato ai Costi Ammessi e quindi Sostenuti dal o dai Beneficiari per la realizzazione dell’Opera Audiovisiva agevolata. L’importo massimo dell’Aiuto per ogni singola Opera Audiovisiva non può superare il 35% dei costi ritenuti ammissibili e comunque fino a 640 mila euro. (segue) (Com)