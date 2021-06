Cinema: Zingaretti, nel Lazio nuovo bando da 5 milioni per coproduzioni internazionali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le richieste andranno inviate compilando il formulario presente sulla piattaforma Gecoweb di Lazio Innova, a partire dalle ore 12:00 del 9 giugno 2021 e fino alle ore 12:00 del 5 agosto 2021 e inoltrando, successivamente, le domande a mezzo Pec all’indirizzo "incentivi@pec.lazioinnova.it" a partire dalle ore 12:00 del 8 luglio 2021 e fino alle ore 12:00 del 5 agosto 2021, salvo chiusura anticipata dello sportello per esaurimento fondi. "Lazio cine-international" rientra tra le politiche messe in campo dalla Regione per il rilancio di tutto il settore cinematografico e dell’audiovisivo che in questi mesi di Covid ha subito profonde ferite. La Regione Lazio è la regione italiana che ha aiutato di più gli esercenti, anche in tempo di crisi. In particolare grazie al Presidente Zingaretti si è lavorato, solo per quanto riguarda le sale, su interventi per un totale di 4,6 milioni: sostegno agli affitti delle sale, sostegno agli incassi dei cinema colpiti dalle regole anti-Covid e con un bando per cinema, teatri e librerie verdi e digitali con 1,4 milioni di euro. È previsto inoltre un nuovo contributo da 1,2 milioni di euro che uscirà entro giugno per i cinema che avranno garantito un numero minimo di giornate di apertura da aprile ad agosto. In quest’anno sono stati investiti con diversi interventi sul cinema circa 30 milioni di euro: dal sostegno ai fruitori del cinema dedicati agli spettatori, fino alle grandi produzioni internazionali. (Com)