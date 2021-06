Sociale: assessora Infrastrutture Roma, riqualificato appartamento per donne vittime violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori per la riqualificazione di uno degli appartamenti sottratti alla criminalità organizzata sono terminati e ora potrà ospitare donne che in passato sono state vittime di violenza, anche con i propri figli all’interno dello stesso immobile. Lo riferisce in un post su Facebook l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo, pubblicando alcune foto dell'appartamento nella zona sud est della città. "La struttura è stata completamente rinnovata. È pronta a ospitare donne in semi autonomia, che saranno accompagnate nel loro percorso di reinserimento nella società. I lavori sono stati coordinati dal dipartimento Simu dopo che l’appartamento è stato preso in carico dal dipartimento Patrimonio. Ora, il percorso di sostegno e reinserimento delle donne sarà coordinato dal dipartimento Pari Opportunità. È un momento importante, frutto di un lavoro sinergico con l’assessora alla Persona Veronica Mammì e con l’assessora al Patrimonio Valentina Vivarelli. Sono soddisfatta - conclude - di aver contribuito a dare ad alcune donne una nuova opportunità e un aiuto concreto e riconquistare gradualmente la propria vita e il proprio ruolo all’interno della società". (Rer)