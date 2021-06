Germania: economisti prevedono inflazione oltre il 4 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi economisti, interpellati dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, prevedono per la Germania tassi di inflazione mensili oltre il 4 per cento nel 2021. A novembre prossimo, dovrebbe essere raggiunto “il picco del 4,2 per cento”, afferma Michael Holstein, capo economista di Dz Bank. Secondo Carsten Brzeski, economista dell'istituto di credito olandese Ing, “la soglia del 4 per cento potrebbe essere superata per un brevissimo periodo nel quarto trimestre”. Il capo economista di Commerzbank, Joerg Kraemer, prevede invece un tasso di inflazione del 3,5 per cento. A loro volta, Ulrich Kater di Dekabank e Stefan Schneider di Deutsche Bank stimano il dato rispettivamente al 3,4 e al 4 per cento. (Geb)