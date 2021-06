Somalia: esplosione nel Basso Scebeli, morti oltre 60 membri di al Shabaab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 60 miliziani di al Shabaab sono stati uccisi nell'esplosione avvenuta in un villaggio situato nel sud della Somalia, a circa 65 chilometri a ovest di Qoryooley. Lo ha dichiarato oggi l'Esercito nazionale somalo (Sna), precisando che nell'esplosione, avvenuta nel villaggio di Ala Futow, nel Basso Scebeli, sono morti anche "terroristi" alleati di al Qaeda. "L'episodio si è verificato nel complesso di al Shabaab dopo che i materiali esplosivi che venivano preparati dai terroristi sono esplosi", ha dichiarato lo Sna, precisando che fra le vittime c'erano gli esperti di materiali esplosivi del gruppo jihadista. In seguito all'esplosione, i militari dell'esercito somalo sono stati dispiegati nella zona, dove hanno condotto un'operazione speciale nel villaggio di Ala Futow, dove hanno distrutto un veicolo utilizzato dai jihadisti per far brillare gli esplosivi. Le forze governative hanno promesso di intensificare le operazioni di sicurezza nelle regioni centrali e meridionali contro al Shabaab. (Res)