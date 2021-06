Anziani: Taverna-Patuanelli, a istituzioni compito educare a sana alimentazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un concetto ribadito anche dal ministro alle Politiche agricole, Stefano Patuanelli: "Un sana alimentazione - ha detto - è elemento imprescindibile per il benessere e la salute umana, e, di conseguenza, per la longevità. Un tema importante e molto sentito anche nei dibattiti europei, a partire dalla battaglia sul Nutriscore, un metodo di etichettature che penalizza i prodotti sani e tipici del Made in Italy, come l’olio d’oliva. Come ministro delle Politiche Agricole ritengo necessario il mio impegno su questo fronte, così come quello di favorire la cultura del buon cibo e della dieta mediterranea e di portare, anche sui tavoli internazionali, il nostro contributo culturale e scientifico al benessere e alla longevità legati inevitabilmente anche ad una sana e corretta alimentazione". (Com)