Israele: “Haaretz”, società israeliane vendono tecnologie di spionaggio ad Arabia Saudita

- Almeno due compagnie israeliane specializzate in spionaggio cibernetico, Quadream e Nso, avrebbero venduto negli ultimi anni tecnologie per hackerare ed estrarre dati da smartphone all’Arabia Saudita. Lo riferisce un rapporto pubblicato dal quotidiano israeliano “Haaretz”. Mentre Quadream collaborerebbe con Riad solo dal 2019, Nso “potrebbe aver avuto un ruolo” nel tracciare gli spostamenti del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, ucciso nel consolato saudita a Istanbul il 2 ottobre 2018, circostanza smentita “con forza” dall’azienda. Per vendere i suoi servizi all’estero, Quadream utilizzerebbe una compagnia con sede a Cipro di nome InReach, proprietaria del principale strumento di hackeraggio: un virus chiamato Reign, capace di infettare alcuni dispositivi (IPhone) senza che il proprietario debba cliccare su alcun link. L’intermediazione di una compagnia di Cipro rappresenterebbe peraltro un problema dal punto di vista della regolamentazione, secondo “Haaretz”, dato che solo le compagnie cibernetiche israeliane – non le società cipriote – sono soggette alla supervisione dell’ente regolatore per l’export del ministero della Difesa. La tecnologia di Quadream, diversamente da quella venduta da Nso, non può essere disattivata da remoto in caso di una violazione dei termini di utilizzo, e secondo il quotidiano questo spiega perché Riad “potrebbe aver voluto adottarla”. Tra gli altri Paesi per cui Quadream lavora o ha lavorato, secondo il quotidiano, figurano anche il Ghana e l’Indonesia. (Res)