Capitale: Sturni (M5s), mozione per proporre Roma Città-Stato, ente con potestà legislativa

- Dopo molti mesi arriva all'ordine dei lavori dell'Assemblea capitolina di questa settimana la mozione 335-2020 presentata dai consiglieri del M5s in Campidoglio, Angelo Sturni, Marco Terranova, Donatella Iorio ed Enrico Stefàno. L'atto - spiega in un post su Facebook Sturni - è "relativo alla nostra proposta di riforma dell'ordinamento di Roma trasformando la Capitale in una Città-Stato, nel rispetto del millenario valore della città eterna, dei principi e dei valori della Repubblica, garantendo il principio di solidarietà, di coesione sociale e di unità ed indivisibilità della comunità cittadina. Entrando nel merito, la proposta si pone l'obiettivo di trasformare Roma, alla pari delle altre Capitali europee, in un ente territoriale con potestà legislativa e regolamentare per determinate materie e funzioni, con forme e condizioni particolari di autonomia, anche finanziaria, secondo uno statuto speciale adottato con legge costituzionale. Roma - conclude - deve poter legiferare grazie ad uno status speciale riconosciuto costituzionalmente".(Rer)