Carceri: Fd'I, governo intervenga su carenza organico Polizia penitenziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta si alza il grido di dolore dei rappresentati degli Agenti di Polizia penitenziaria, con riferimento alla situazione dei loro colleghi in servizio al carcere di Piacenza: è ora che il ministero della Giustizia ed il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria battano un colpo". Lo sostengono in un'interrogazione rivolta alla ministra Marta Cartabia, i parlamentari Tommaso Foti, Carolina Varchi, Ciro Maschio di Fratelli d'Italia. Per gli esponenti di Fd'I "bene ha fatto Francesco Laura, vice presidente nazionale della Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, a denunciare il fatto che ben 8 appartenenti alla Polizia Penitenziaria siano stati feriti in soli 25 giorni nel carcere piacentino". Foti, Varchi e Maschio, dopo avere espresso "piena solidarietà ai feriti" richiamano l'attenzione del Governo "sulle perduranti carenze d'organico nella struttura carceraria la qual cosa mette a repentaglio le condizioni minimali di società del personale della Polizia Penitenziaria". "Il Governo e il capo del Dap – concludono i parlamentari – non possono più, a fronte di quanto sta accadendo, fare finta di nulla e che prendano in mano la situazione".(com)