Cipro: presidente Anastasiades, collaborazione con Estonia per transizione digitale

- Cipro investirà 283 milioni di euro in arrivo dal Recovery Fund per favorire la transizione digitale in modo da rafforzare l'economia. Lo ha affermato il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, parlando in conferenza stampa con il viceministro della Ricerca, Kyriakos Kokkinos. Il presidente cipriota ha spiegato che il suo Paese lavorerà insieme all'Estonia, considerato uno Stato pioniere per l'e-government, al fine di adottare le migliori pratiche e guidare la transizione digitale. "Questa è la prova dell'importanza cruciale di questo pilastro della ripresa per Cipro", ha dichiarato Anastasiades. Il presidente cipriota ha annunciato che presto si recherà in visita in Estonia per firmare un memorandum di cooperazione per lo scambio di buone pratiche nel settore. (Res)