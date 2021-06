Paesi Bassi: fonti stampa, hacker legati all'Svr hanno tentato di violare sistemi sicurezza polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hacker legati al Servizio d’intelligence estera russa (Svr) avrebbero cercato di violare il sistema di sicurezza della polizia dei Paesi Bassi nel 2017 mentre erano in corso le indagini sull’incidente del volo MH17 di Malaysia Airlines abbattuto nel 2014 nel Donbass. È quanto riferisce il quotidiano olandese “Volkskrant”, secondo cui gli attacchi hacker subiti dalla polizia olandese sono stati individuati dal SServizio generale di intelligence e sicurezza olandese (Aivd). “La polizia non si è accorta subito dell'attacco informatico e l'incidente ha seminato grande panico durante le indagini sull'incidente aereo”, scrive il giornale olandese. Allo stesso tempo, non è noto se gli hacker siano riusciti ad accedere alle informazioni relative alle indagini sull’incidente aereo. L'intelligence e la polizia olandesi hanno rifiutato di confermare o smentire le indiscrezioni riportate da “Volkskrant”. Il volo Malaysia Airlines MH17 è stato abbattuto il 17 luglio 2014 nell'Ucraina orientale mentre si recava a Kuala Lumpur da Amsterdam. Tutte le 298 persone a bordo sono decedute. Nel 2019, la squadra di investigatori guidata dal Team investigativo congiunto olandese (Jit) ha rilasciato i nomi dei quattro sospetti: i cittadini russi Igor Girkin, Sergej Dubinskij e Oleg Pulatov e il cittadino ucraino Leonid Kharchenko. Il processo a quattro sospettati è iniziato lo scorso marzo nei Paesi Bassi, ma è stato più volte aggiornato a causa della pandemia di Covid-19.(Beb)