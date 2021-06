Polonia: governo adotta le previsioni in vista della bozza di bilancio per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo polacco ha adottato le previsioni macroeconomiche in vista della bozza di bilancio per il 2022. E' quanto risulta da un comunicato sul sito dell'esecutivo. Le previsioni, messe a punto dal ministero delle Finanze, fissano la crescita del Pil l'anno prossimo al 4,3 per cento. La stima dell'aumento dei consumi nel 2022 è invece del 3,7 per cento. Il governo prevede un aumento delle esportazioni del 7,3 per cento e delle importazioni del 7,8 per cento. Il tasso di disoccupazione viene invece collocato al 5,8 per cento a fine 2022. Accelera anche la prevista crescita delle retribuzioni medie, pari al 6,4 per cento. Per quanto riguarda il tasso di inflazione, infine, l'esecutivo prevede che questo raggiunga l'anno prossimo il 2,8 per cento. (Vap)