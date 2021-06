Germania: “Faz”, Stiko raccomanda vaccinazione Covid per giovani solo con malattie pregresse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione permanente per i vaccini tedesca (Stiko) raccomanda la vaccinazione di bambini e adolescenti contro il Covid-19 soltanto per soggetti con determinate malattie pregresse. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, dopo aver visionato la bozza della raccomandazione che la Stiko pubblicherà il 10 giugno prossimo. Il parere riguarda esclusivamente il vaccino sviluppato dall'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech con il gruppo farmaceutico statunitense Pfizer. Secondo la Stiko, vi è un aumento del rischio di un decorso grave del Covid-19 nei bambini e negli adolescenti dai 12 ai 17 anni se soffrono di obesità o di alcune malattie del sistema immunitario. La medesima previsione vale per i casi di scompenso cardiaco pronunciato e per le forme gravi di cianosi. In tali ipotesi, la vaccinazione è quindi raccomandata, così come per chi soffre di ipertensione e di patologie in cui la funzione polmonare è compromessa in maniera permanente. Ragioni per la somministrazione del preparato contro il Covid-19 sono, inoltre, la sindrome di Down, patologie che limitano le funzioni dei reni, tumori maligni e malattie croniche del sistema nervoso. La Stiko cita, infine, “malattie sindromiche con compromissione grave” senza nominarle in dettaglio. (segue) (Geb)