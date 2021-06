Germania: “Faz”, Stiko raccomanda vaccinazione Covid per giovani solo con malattie pregresse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ente consiglia agli adolescenti a partire dai 12 anni di essere vaccinati se “vi sono parenti o altre persone di contatto nelle loro vicinanze che sono ad alto rischio per un grave decorso di Covid-19 e che non possono essere vaccinati”. Lo stesso vale se si sospetta che la protezione vaccinale sia inadeguata per questi soggetti. Allo stesso tempo, la Stiko sconsiglia la somministrazione del preparato di BioNTech-Pfizer per i 12-17enni senza malattie pregresse. Tuttavia, la vaccinazione è possibile “previo parere medico e se il bambino o l'adolescente o il tutore è responsabile dei desideri individuali e dell'accettazione del rischio”. (Geb)