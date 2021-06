Usa: immigrazione, identificati 4 mila bambini separati dai genitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione degli Stati Uniti ha identificato quasi 4 mila bambini separati dai genitori in ottemperanza alle politiche sull’immigrazione promosse dall’ex presidente Donald Trump. Lo si apprende dal primo rapporto della Task force sulla riunificazione delle famiglie, istituita lo scorso febbraio dal nuovo presidente Joe Biden. Stando al documento, sotto l’amministrazione Trump sono stati almeno 3.913 i bambini separati dai genitori o dai loro tutori tra il primo luglio del 2017 e il 20 gennaio del 2021. Oltre 1.700 altri casi sono attualmente in fase di revisione. Risultano essere 1.779 i bambini già riunitisi con le loro famiglie: la maggior parte di questi casi erano stati risolti prima dell’istituzione della task force, in particolare grazie al lavoro di organizzazioni non governative. Negli ultimi tempi, tuttavia, i progressi sembrano aver subito un notevole rallentamento: la task force è riuscita a riunire solo sette famiglie negli ultimi 30 giorni e si aspetta di risolvere 29 altri casi “nelle prossime settimane”. (segue) (Nys)