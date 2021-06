Ue: Amendola, Con la Slovenia per un’Europa più unita, green e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Incontri proficui oggi a Lubiana con il segretario di Stato agli Affari europei Gasper Dovzan e con il presidente del Parlamento Igor Zorcic": così in una nota il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola, a margine della sua visita a Lubiana dove, accompagnato dall’ambasciatore Carlo Campanile, ha dialogato con il Segretario di Stato agli Affari Europei, Gasper Dovzan, con il Presidente del Parlamento Igor Zorcic e con l'onorevole Felice Ziza, parlamentare rappresentante della comunità italiana. "La Slovenia si prepara alla presidenza di turno del Consiglio europeo che avrà inizio dal primo luglio, in vista di questo importante appuntamento abbiamo discusso alcune fra le priorità del semestre. Italia e Slovenia lavorano in piena sintonia per un’Europa sempre più unita, proiettata verso il futuro e riferimento globale rispetto alla transizione ecologica e digitale. In particolare, abbiamo ribadito inoltre il comune impegno per un’Unione capace di gestire in maniera strutturale le migrazioni”, ha detto Amendola. (Seb)