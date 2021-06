Roma: Campidoglio, biblioteca digitale gratuita "e-Lov. Leggere ovunque" arriva nei mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le biblioteche urbane del progetto "e-Lov. Leggere ovunque" arrivano nei mercati della città. Lo rende noto il Campidoglio. "Sono davvero orgogliosa che il progetto e-Lov arrivi nei mercati di Roma. Con questa iniziativa vogliamo rendere la cultura sempre più accessibile per tutti e promuovere la lettura con un gesto facile: basta inquadrare i codici Qr pubblicati sui pannelli installati per scaricare centinaia di titoli gratuitamente e senza limiti di quantità - dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi -. Il nostro impegno è disseminare per la città tanti punti di accesso alla biblioteca digitale per consentire a tutti di entrare in contatto con i classici della letteratura o semplicemente ascoltare un brano di musica classica, creando una comunità di appassionati ampia e diffusa", conclude Raggi. (segue) (Com)